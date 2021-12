Verkehrsministerin Rehlinger stellt neues Projekt vor : So will das Saarland für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen sorgen

So will das Saarland für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen sorgen

Saarbrücken Vandalismusschäden, schlechte Beleuchtung, schmutzige Bahnsteige und Vorplätze: So präsentieren sich viele Bahnhöfe im Saarland. Ein neues Projekt soll Abhilfe schaffen. Was jetzt geplant ist.

Für das dreijährige Projekt wurden zunächst 20 Bahnhöfe an den drei Streckenabschnitten Saarbrücken-Sulzbach-Neunkirchen, Neunkirchen-Homburg und Homburg-St. Ingbert-Saarbrücken ausgewählt. Anlass ist die Neuaufstellung des Verkehrsentwicklungsplans ÖPNV: Sie hatte gezeigt, dass es an vielen Stationen Verbesserungsbedarf gibt.

Die betroffenen Kommunen können Teil einer Partnerschaftsvereinbarung werden, in der die Maßnahmen und Zuständigkeiten festgeschrieben werden. Ziel sei es, die Akteure besser zu vernetzen und ihre Kompetenzen „bestmöglich zu nutzen“, so Rehlinger.

Zu konkreten Maßnahmen zählen unter anderem mehr Videoüberwachung, kurzfristige Ausbesserungs-, Reparatur- und Malerarbeiten, zusätzliche Streifen sowohl in den Zügen als auch an den Stationen, eine Aufwertung und Pflege des Bahnhofsumfeldes und eine bessere Beleuchtung und Beschilderung.

Das Land gibt in einem ersten Schritt 50 000 Euro für zusätzliche Sicherheitsstreifen bei der DB. Welche weiteren Kosten entstehen und wie sie getragen werden können, entscheide sich dann in Abhängigkeit von den Maßnahmen, die in den einzelnen Kooperationsvereinbarungen getroffen werden, so ein Sprecher des Ministeriums.