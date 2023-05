Regierung Saarland will erstes „faires Bundesland“ werden

Saarbrücken · Das Saarland will das erste „faire Bundesland“ in Deutschland werden und landesweit das Bewusstsein für nachhaltiges und faires Handeln stärken. Das kündigte der Staatssekretär für Bildung und Kultur, Jan Benedyczuk (SPD), am Dienstag in Saarbrücken an.

02.05.2023, 15:08 Uhr

Blick auf den Landtag des Saarlandes. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Eine Einstiegsvoraussetzung, um von der Initiative Fairtrade Deutschland zertifiziert zu werden, bestehe darin, dass zwei Drittel aller Bürgerinnen und Bürger eines Landes in einer offiziellen „Fairtrade“-Kommune leben müssten. „Mit über 70 Prozent haben wir das schon übererfüllt“, so Benedyczuk. Nächster Schritt sei, zum 1. Juli alle Ministerien und die Staatskanzlei auf fair gehandelten Kaffee und ein weiteres faires Produkt umzustellen. © dpa-infocom, dpa:230502-99-530356/2

(dpa)