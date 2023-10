Sozial Politik Saarland will Barrierefreiheit und Inklusion vorantreiben

Im Saarland soll im nächsten Jahr eine Landesfachstelle Barrierefreiheit eingerichtet werden, wie es sie in anderen Bundesländern schon gibt - unter anderem in Baden-Württemberg, Bayern und NRW. Ziel ist nach Aussage von Sozialminister Magnus Jung (SPD), die Stellen der öffentlichen Hand, des Landes und der Städte, Gemeinden und Landkreise umfassend zu beraten, um Barrierefreiheit herzustellen - und zwar nicht nur im Bereich der öffentlichen Gebäude, sondern auch bei der IT, etwa bei der Digitalisierung von Angeboten und Leistungen der Verwaltung.