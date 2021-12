Saarland will Ausnahmen bei Testpflicht einführen

Saarbrücken Jeder fünfte Saarländer hat bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Damit erzielt das Land laut RKI bundesweit die höchste Quote. Schon bald könnte es für die Geboosterten eine Lockerung bei der Testpflicht geben.

Das Saarland plant, die Corona-Testpflicht für Menschen mit Booster-Impfung und „Frischgeimpfte“ aufzuheben. Regierungssprecher Alexander Zeyer (CDU) berichtete am Dienstag, dass sich Experten und Minister darin bei der Kabinettssitzung einig gewesen seien. Mit Blick auf die nächsten Bund-Länder-Gespräche am Donnerstag wolle man jedoch noch mit einer Umsetzung der neuen Regelung abwarten.

Entsprechende Details werde man am Donnerstagabend oder Freitag bekanntgeben. „Auch mit Blick auf weitere Änderungen der Rechtsverordnung könnten sie dann voraussichtlich schon am Samstag in Kraft treten“, sagte Zeyer.