Saarland will auf Buchen-Mischwald setzen

Reinhold Jost (SPD), Minister für Umwelt und Verbraucherschutz. Foto: Oliver Dietze/dpa

Saarbrücken Das Saarland will bei der Waldbewirtschaftung künftig vor allem auf Buchen-Mischwälder als Ökosystem setzen. Das sieht die neue Biodiversitätsstrategie für den Staatswald vor, die Umweltminister Reinhold Jost (SPD) am Freitag in Saarbrücken vorstellte.

„Dieses Leitbild entspricht am ehesten dem Wald, der auch von Natur aus im Saarland auf überwiegender Fläche vorkommt und der am ehesten geeignet ist, den Anforderungen des Klimawandels entgegenzutreten“, sagte er. Der Leitfaden für Mitarbeiter des Saarforst Landesbetriebs sieht unter anderem vor, dass etwa höchstens 20 Prozent nichtheimische Baumarten in den Wäldern vorkommen sollen.