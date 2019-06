Wetter : Wieder rekordverdächtige Temperaturen möglich

Die Sonne strahlt am wolkenlosen Himmel. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild.

Offenbach Sonne satt und Temperaturen bis 37 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für dieses Wochenende.

Ab dem späten Vormittag bis in die Abendstunden müsse verbreitet mit hohen UV-Strahlungswerten gerechnet werden, erklärte der DWD in Offenbach.

Am Sonntag wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland noch heißer mit bis zu 38 Grad. Grund sei ein Hochdruckgebiet, das sich von Mitteleuropa nach Südosteuropa verlagere und dabei zunehmend heiße Luft in die Region der beiden Bundesländer lenke. UV-Strahlung erhöht das Risiko von Hautkrebs, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung warnt.