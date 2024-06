Gesundheit Saarland wegen Schweinepest-Nachweis sensibilisiert

Ein totes und mit der Schweinepest infiziertes Wildschwein war kürzlich in der Nähe von Rüsselsheim aufgefunden worden. Betroffen von der Restriktionszone sind in Hessen neben dem Landkreis Groß-Gerau der Main-Taunus-Kreis, Darmstadt-Dieburg, der Landkreis Offenbach sowie die Städte Frankfurt und Wiesbaden. 2020 war in Brandenburg der erste ASP-Fall bei einem Wildschwein in Deutschland bestätigt worden.