Zivilverfahren per Video Saarland Vorreiter bei virtuellen Gerichtsverhandlungen

Eine erste positive Bilanz konnte der Justiz-Staatssekretär auch bei einer digitalen Entwicklung in Strafverfahren ziehen: der audiovisuellen Vernehmung von Zeugen. Dabei geht es darum, dass Zeugen in einem Strafverfahren nur einmal vernommen werden müssen. Diese Vernehmung wird in einem Raum am Amtsgericht in Saarbrücken aufgezeichnet und kann dann in einem weiteren Prozess vorgespielt werden. Großer Vorteil sei, dass beispielsweise kindlichen Opferzeugen nicht zugemutet werde, mehrmals auszusagen. Insofern sei dies „ein wichtiger Meilenstein im Bereich des Kinder- und des Opferschutzes“.Bei der Einführung im Jahr 2022 habe die Staatsanwaltschaft dafür zwei Anträge gestellt, 2023 seien es 46 und im laufenden Jahr bislang 29 Anträge gewesen. Diener: „Man kann sagen, die Praxis hat das gut angenommen.“