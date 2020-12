Saarland verschiebt Abiturprüfungen um etwa zwei Wochen

Ein Schild verweist auf eine laufende Abiturprüfung. Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Abiturprüfungen im Saarland beginnen im Frühjahr etwas später als geplant. Wie das Bildungsministerium am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte, gehen die schriftlichen Prüfungen am 23. April statt am 12. April los.

