Saarland verschärft Corona-Regeln: Massive Einschränkungen

Saarbrücken Die Saarländer müssen sich wegen der Corona-Krise erneut auf massive Einschränkungen in ihrem Leben einstellen. Gastronomiebetriebe und Kulturstätten müssen fast im gesamten November geschlossen bleiben. Schulen, Kitas, Geschäfte und Friseurläden dürfen dagegen weiter öffnen.

Nach Ansicht von Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) war die Situation in der Corona-Pandemie noch zu keinem Zeitpunkt so ernst wie jetzt. Die Zahl der Neuinfektionen erreiche in fast ganz Europa, Deutschland und auch im Saarland und der Großregion täglich neue Rekordstände. „Das ist ein Geschehen, das uns veranlasst, neue einschneidende Maßnahmen zu ergreifen, da das Geschehen sonst entgleist“, sagte er am Mittwoch nach den Beratungen der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU).