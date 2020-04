Saarland: Verlängerung der Kontaktbeschränkungen bis 3. Mai

Saarbrücken Das Coronavirus wird die Bürger noch lange beschäftigen, hatte Ministerpräsident Hans kürzlich gesagt. Entsprechend sehen die Beschlüsse nach den Beratungen von Bund und Ländern aus.

Die Menschen im Saarland müssen sich in der Corona-Krise auf zwei weitere Wochen mit Kontaktbeschränkungen einstellen. Die bislang bis zum Montag (20. April) im Bundesland geltenden Auflagen sollen bis zum 3. Mai verlängert werden, wie Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Mittwoch in Saarbrücken sagte. Formell soll dies an diesem Donnerstag der Ministerrat entscheiden.