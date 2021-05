Saarland verlängert Corona-Verordnung: Regeln für Schwimmer

Saarbrücken Das Saarland hat die Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit Änderungen um weitere zwei Wochen verlängert. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Dienstag nach einer Sitzung des Ministerrates mit.

Die Verordnung tritt demnach am 17. Mai in und am 30. Mai 2021 außer Kraft. Das Ministerium wies dabei auf Regelungen für Schwimmer hin: Schwimmbäder dürfen demnach „zum Zwecke der Ausbildung und des Trainingsbetriebes von Rettungsschwimmern, der Ausbildung von Schwimmlehrern und für Schwimmkurse für Anfänger“ öffnen.