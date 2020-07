Saarland unterstützt Sportvereine mit 2,1 Millionen Euro

Klaus Bouillon (CDU), Innenminister im Saarland, lauscht der Frage eines Journalisten. Foto: Oliver Dietze/dpa

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung hat wegen der Corona-Pandemie in Nöte geratene Sportvereine bislang mit 2,1 Millionen Euro unterstützt. In den vergangenen knapp vier Wochen seien von 1214 eingegangenen Anträgen bereits 1083 positiv beschieden worden, teilte das Innen- und Sportministerium am Freitag in Saarbrücken mit.

Das Hilfsprogramm sei „eine unerlässliche Unterstützung für angeschlagene Vereine“, sagte Minister Klaus Bouillon (CDU). Ziel sei, dass die Vereine „wieder auf die Beine und hoffentlich weitgehend unbeschadet aus der Krise kommen“.