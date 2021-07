Corona-Pandemie : Saarland unterstützt Hochschulen mit Millionensumme

Saarbrücken Das Saarland hilft seinen Hochschulen mit mehr als fünf Millionen Euro zur Stärkung von Lehre und Forschung in der Corona-Pandemie.

„Ziel von uns allen ist, die Hochschulen als wichtigen Baustein in der Fachkräftesicherung auch in Pandemiezeiten zu unterstützen, so dass die Studierenden im Saarland ihr Studium auch unter diesen schweren Bedingungen fortführen können“, teilte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Montag mit.