Saarland unterstützt Entwicklung von Dorfkernen

Saarbrücken Trotz leerer Kassen sollen saarländische Kommunen im ländlichen Raum die Möglichkeit haben, ihre Ortskerne zu erneuern. Mit zusätzlichen sechs Millionen Euro will das Innenministerium in den nächsten drei Jahren Projekte zur Dorfentwicklung unterstützen.

„Das ist der Cappuccino-Effekt: Der Kaffee kommt von uns, aber das Sahnehäubchen vom Innenministerium“, sagte Umweltminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag. Bereits vor zwei Jahren hatten er und Bouillon eine solche zusätzliche Unterstützung bis 2021 vereinbart. Nun werde diese Förderallianz, die von elementarer Bedeutung sei, fortgesetzt. „Sie stellt einen zentralen Baustein für die in den zurückliegenden Jahren in Gang gesetzte dynamische Entwicklung in vielen Dörfern im Saarland dar“, sagte Jost.