Internet : Saarland und Cyber-Sicherheitsbehörde: Mehr Zusammenarbeit

Tasten einer beleuchteten Tastatur. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Im Kampf gegen Cyberangriffe haben das Saarland und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) am Donnerstag eine erweiterte Zusammenarbeit vereinbart. „Auch die weiterhin wachsenden Bedrohungen aus dem Cyberraum, wie wir sie rund um den Krieg in der Ukraine sehen, lassen die Anforderungen im Bereich der Cyber- und Informationssicherheit stetig wachsen“, teilte die saarländische Landesregierung in Saarbrücken mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zudem habe die Corona-Pandemie mit der ausgeweiteten Nutzung digitaler Werkzeuge gezeigt, wie wichtig sichere Systeme seien.

Um den Anforderungen bestmöglich begegnen zu können, intensiviert das Saarland seine Kooperation mit dem BSI. Eine Zusammenarbeit wurde für 24 Felder beschlossen, unter anderem beim Austausch von Informationen und Lagebildern sowie der gegenseitigen Unterstützung bei technischer Expertise.

„Gemeinsam wollen wir daran arbeiten, eine tragfähige Cybersicherheitsstrategie für Deutschland umzusetzen“, teilte der Bevollmächtigte des Saarlandes für Innovation und Strategie, Ammar Alkassar, mit. Diese solle alle Akteure, auch im Saarland, in die Lage versetzen, sich bestmöglich vor Cyber-Bedrohungen zu schützen und die Resilienz gegenüber Cyberangriffen stärken.

Das BSI hatte 2019 einen neuen Standort auf dem Uni-Campus in Saarbrücken eröffnet. In der Landeshauptstadt sind zudem das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und das Cispa Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit zu Hause. Das Saarland sei nach Niedersachsen das zweite Bundesland, das solch eine Vereinbarung mit dem BSI geschlossen habe, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220324-99-657971/2

(dpa)