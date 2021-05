Corona-Lockerungen : Tobias Hans informiert über mögliche weitere Öffnungsschritte

Saarbrücken Der Ministerpräsident und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger werden heute über mögliche weitere Öffnungsschritte im Saarland informieren.

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) informieren heute über mögliche weitere Öffnungsschritte innerhalb des Saarland-Modells. Nach früheren Angaben der Regierung muss dafür die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegen. Der landesweite Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche lag am Donnerstag laut Robert Koch-Institut bei 78,2. Bereits in drei Landkreisen im Saarland gilt die Bundes-Notbremse nicht mehr, nachdem die Inzidenz fünf Werktage in Folge unter 100 gelegen hat.