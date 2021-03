Saarbrücken Das Saarland steht vor leichten Lockerungen des Lockdowns ab Montag (8. März): Nach Beschlüssen der Bund-Länder-Beratungen vom Mittwoch werden dann auch Buchhandlungen und Blumenläden wieder aufmachen.

Auch Museen und Zoos können mit Terminbuchungen besucht werden. Zudem wird ein Termin-Shopping im Einzelhandel mit einem Kunden pro 40 Quadratmetern erlaubt sein. „Das Saarland wird sich bei der Ausgestaltung der Regelung an den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz orientieren“, sagte der saarländische Regierungssprecher Alexander Zeyer.

Die neue Corona-Verordnung, die am 8. März im Saarland in Kraft treten wird, werde am morgigen Freitag beschlossen. Trotz leichter Lockerungen wird der Lockdown grundsätzlich bis zum 28. März verlängert. Um Öffnungsschritte abzusichern, werde es vermehrt Schnelltests geben.