Saarland startet weitere Corona- und Antikörpertests

Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann at sich beim Kampf gegen das Corona-Virus gegen Lockerungen von Auflagen in Pflegeeinrichtungen ausgesprochen. Flächendeckende Testungen zur Früherkennung sollen fortgeführt werden.

Im Saarland sind die Corona-Tests in 130 Pflegeeinrichtungen, die seit April bei rund 20 000 Bewohnern und Mitarbeitern durchgeführt worden waren, komplett negativ ausgefallen. „Das hat uns erst mal aufatmen lassen, aber noch nicht beruhigt“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Dienstag in Saarbrücken. Deshalb geht die flächendeckende Testung in Heimen, in denen bisher keine Coronafälle aufgetreten waren, in die nächste Runde.