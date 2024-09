Arbeitsplatzsicherung Saarland startet Studie zur Unternehmensnachfolge

„Die Zahlen sind alarmierend“, bestätigte Hauptgeschäftsführer Jens Schmitt von der Handwerkskammer auch mit Blick auf den Fachkräftemangel. Allein in den kommenden fünf Jahren ständen im Saarland rund 2.700 Handwerksunternehmen ganz unterschiedlicher Gewerke zur Übernahme an. Von der Studie erhoffe man sich, noch detaillierter zu erfahren, „wo der Schuh in Nachfolgeprozessen drückt“.