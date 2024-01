Notfälle Saarland startet Rettungs-App für Ersthelfer

Geht ein Notruf in der Integrierten Leitstelle des Saarlandes ein, bei dem ein Herz-Kreislauf-Stillstand vermutet wird, wird parallel zum Rettungsdienst ein Alarm an das „Katretter“-System übertragen. Sollten sich nach einer GPS-Abfrage Ersthelfer in der fußläufigen Nähe des Notfallortes befinden, werden diese über die App alarmiert. „Eine Alarmierung zu gefährlichen Einsatzorten wie etwa Autobahnen oder Schnellstraßen erfolgt nicht“, teilte der ZRF mit. Durch seine räumliche Nähe zur Notfalladresse erreiche der Ersthelfer den Patienten im Idealfall viel schneller als der Rettungsdienst. So könne schneller mit lebensrettenden Sofortmaßnahmen begonnen werden: in erster Linie eine Herzdruckmassage, für die keinerlei Hilfsmittel mitgeführt werden müssten.