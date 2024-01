Tourismus Saarland startet Offensive für Gastgewerbe

Das Saarland will mit vereinten Kräften Hotels und Restaurants stärken. Unter dem Motto „Du machst den Moment“ starteten das Wirtschaftsministerium, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) und die Tourismus-Zentrale am Mittwoch in Spiesen-Elversberg eine gemeinsame Offensive. Mit einer neuen Webseite möchten sie nach eigenen Angaben attraktive Seiten der Branche hervorheben, ihr Image als Arbeitsplatz verbessern und dem Fachkräftemangel entgegentreten. Brauereien unterstützen die Offensive mit einer Bierdeckelaktion.