Sportminister Saarland stärkt Bedeutung als Sportstandort

Die Eröffnung der Olympischen Spiele soll bei einer großen Veranstaltung mit kostenfreiem Public Viewing am 26. Juli gemeinsam erlebt werden. Am 10. und 11. August sei ein Abschlussfest am Landtag geplant. Persönliches Highlight werde für ihn sicherlich das Eintreffen der olympischen Flamme im Saarland. Diese werde am 27. Juni vom französischen Apach (Region Grand Est) im Dreiländereck nach Perl an die Europabrücke getragen und dort mit einem Olympiafest gefeiert.