Regierung : Saarland soll bis 2045 klimaneutral werden

Saarbrücken Das Saarland soll bis 2045 klimaneutral sein, die Landesverwaltung bereits zehn Jahre früher. Das sieht das erste Klimagesetz vor, das der Ministerrat am Dienstag beschlossen hat. Kritik kommt aus der Opposition.

Das gesamte saarländische Regierungshandeln soll künftig einem Klima-Check unterzogen werden, um Folgen für Klimaschutz und Klimawandel zu überprüfen. Das kündigte Umwelt- und Klimaministerin Petra Berg (SPD) am Dienstag in Saarbrücken an. Der Klima-Check habe dabei auch Auswirkungen auf den Landeshaushalt. „Neue kostenwirksame Maßnahmen, die den Klima-Check nicht bestehen, können so zum Beispiel nur noch in besonders begründeten Ausnahmefällen im Landeshaushalt berücksichtigt werden“, sagte sie.