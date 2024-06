Chipfabrik Saarland setzt weiter auf Wolfspeed-Investition

„Wir haben ja mitgekriegt, dass Wolfspeed selbst erklärt, dass sie erst einmal in Amerika die Prozesse in den Griff kriegen“, sagte Barke. Der Markt suche nach „Riesenmengen von Halbleitern“. Dafür müssten sichere Prozesse „jetzt konzentriert in Amerika auf den Weg gebracht werden.“ Der Minister fügte hinzu: „Das verzögert dann ein Stück weit die Investition auch hier am Standort. Sie ist aber nicht infrage gestellt, das will ich an dieser Stelle deutlich sagen.“