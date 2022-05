Bildung : Saarland setzt auf Digitalisierung an Schulen

Saarbrücken Die Corona-Pandemie hat einmal mehr deutlich gemacht, wie wichtig die digitale Ausstattung an Schulen ist. Das Saarland will Technik mit neuen Lerninhalten verknüpfen.

Bis zu den Sommerferien sollen alle saarländischen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 8 mit Tablets ausgestattet sein. Das kündigte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Dienstag in Saarbrücken an. Die Verteilung der Tablets in den Stufen 6 und 7 sei bereits abgeschlossen. Das Land investierte in diese Ausstattung rund 50 Millionen Euro. Laut Streichert-Clivot habe es in den letzten zwei Jahren „Riesen-Schritte“ beim Ausbau der digitalen Bildung gemacht.