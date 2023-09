Industrie Saarland setzt auf „Brüsseler Erklärung“ zu Strompreis

Die saarländische Landesregierung hofft auf eine gemeinsame Linie der Ministerpräsidenten beim Industriestrompreis. Die Länderchefs treffen sich am Donnerstag in Brüssel zu einer Konferenz. „Für das Saarland ist dies einer der interessantesten Punkte, dass sich nach Lage der Dinge alle 16 Länder für einen befristeten Industriestrompreis aussprechen werden“, sagte Regierungssprecher Julian Lange (SPD) am Dienstag.