Saarland senkt Kita-Gebühren ab August

Spielzeug liegt in einer Kindertagesstätte auf dem Boden. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild.

Saarbrücken Eltern im Saarland werden ab dem 1. August die ersten Auswirkungen aus dem saarländischen „Gute-Kita-Gesetz“ spüren können: Dann sinken die Kita-Gebühren von derzeit bis zu 25 Prozent der Personalkosten auf 21 Prozent.

Das kündigte Bildungs-Staatssekretärin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Dienstag in Saarbrücken an.