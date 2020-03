Saarland schließt Schulen und Kitas

Saarbrücken Als erstes Bundesland hat das Saarland in der Nacht die Schließung aller Schulen und Kindertageseinrichtungen ab Montag bekannt gegeben. Wegen seiner Grenznähe stehe das Land vor besonderen Herausforderungen, sagt Ministerpräsident Tobias Hans.

Als erstes Bundesland hat das Saarland in der Nacht zu Freitag bekanntgegeben, dass wegen des Coronavirus landesweit Schulen und Kindertagesstätten von Montag an geschlossen werden. Dies geschehe aufgrund der Situation des Saarlandes als Grenzland, teilte die Staatskanzlei in der Nacht zu Freitag mit. Das benachbarte Gebiet in Frankreich ist besonders betroffen von der Pandemie. Eine Notbetreuung für Familien im Saarland soll sichergestellt werden. Mit der drastischen Maßnahme soll die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden.