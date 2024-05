Regierung Saarland sagt Hochwasser-Opfern finanzielle Hilfen zu

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat von dem verheerenden Hochwasser betroffenen Bürgern finanzielle Hilfen in Aussicht gestellt. Diese sollen demnach aus drei Säulen bestehen und zu 50 Prozent vom Land und zu je 25 Prozent von den Landkreisen sowie den Städten und Gemeinden übernommen werden. Erste Einzelheiten präsentierte Rehlinger nach einer außerordentlichen Kabinettssitzung mit Vertretern von Landkreistag sowie Städte- und Gemeindetag am Dienstag in Saarbrücken.