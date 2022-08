Luftreiniger : Saarland ruft am wenigsten Mittel für mobile Luftfilter ab

Berlin/Saarbrücken Das Saarland hat bundesweit am wenigsten Bundesmittel für mobile Luftreiniger an Schulen und Kitas zum besseren Corona-Schutz abgerufen. Mit nur knapp 3,9 Prozent der möglichen Auszahlungssumme belegt das Land den letzten Platz unter den Bundesländern.

Das geht aus einer Bilanz zum Ende der Förderung hervor, die das Bundeswirtschaftsministerium der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage übermittelt hat. Somit wurden an der Saar von der maximal möglichen Förderung in Höhe von knapp 2,4 Millionen Euro lediglich rund 95.000 Euro geltend gemacht.

Das Förderprogramm für die mobilen Luftreiniger war am 20. August 2021 an den Start gegangen. Einige Länder hatten laut Ministerium schon vorher eigene Förderprogramme dafür aufgelegt. Neben mobilen Luftreinigern kommen zum Infektionsschutz an Schulen auch Luftfilter in Frage, die in stationäre, also bereits eingebaute Lüftungsanlagen eingesetzt werden.