Saarland rückt in Studie zum Bildungswesen weiter nach vorne

Saarbrücken Das Saarland hat im Bildungsvergleich der Bundesländer in den vergangenen sechs Jahren nach einer neuen Studie den größten Sprung nach vorne gemacht. Es steigerte sich von damals Platz 15 (Monitor 2013) auf jetzt Platz 4, geht aus dem Bildungsmonitor 2019 der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hervor.

Besser werden könnte das Saarland aber bei der beruflichen Bildung, hieß es in den Ergebnissen zum Bildungsvergleich der Länder. So gebe es nur wenig hochqualifiziertes Personal an Kitas, an beruflichen Schulen würden wenige Schüler in Fremdsprachen unterrichtet und Fortbildungsquoten bei jungen Erwachsenen seien eher gering. Zudem sieht der Monitor Nachholbedarf bei der Digitalisierung im Bereich der Schulen allgemein. Der Digitalpakt an Schulen und Berufsschulen sollte - wie auch bundesweit - zügig umgesetzt werden.