Saar-Regierung stellt sich auf Folgen von Ukraine-Krieg ein

Menschen stehen mit ihrem Gepäck am polnisch-ukrainischen Grenzübergang.

Saarbrücken Das Saarland sichert Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine volle Unterstützung zu. Zu Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf Saar-Wirtschaft und -Bevölkerung wird ein Gipfeltreffen vereinbart.

Das Saarland bereitet sich auf die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor. „Eins ist klar: Dass wir alles tun werden, was wir können, um den Menschen zu helfen, die jetzt zu uns kommen“, sagte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Freitag nach einer Sondersitzung des Ministerrates. 300 Menschen könne man direkt aufnehmen. Es gebe Gespräche mit Kommunen über zusätzlichen Wohnraum, und die Bundeswehr habe zugesagt, im Saarland bei der Unterbringung von Geflüchteten zu helfen. Zudem gebe es in der Bevölkerung „eine Welle der Hilfsbereitschaft“.