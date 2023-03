Arbeit Saarland plant Strategie zu Geschlechtergerechtigkeit

Die saarländische Landesregierung will eine ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie implementieren und dazu noch vor den Osterfeien eine interministerielle Arbeitsgruppe einsetzen. Das kündigte Frauen-Staatssekretärin Bettina Altesleben (SPD) zum „Equal Pay Day“ am Dienstag und Internationalen Frauentag am 8. März an.