Austausch Saarland plant Bürgerforen zum Strukturwandel

Die saarländische Landesregierung will wissen, was die Bevölkerung unter Strukturwandel versteht - und welche Hoffnungen, Erwartungen oder auch Befürchtungen damit verbunden werden. Dazu soll es nach Angaben des Strukturwandel-Beauftragten Frank Nägele ab April Bürgerforen und repräsentative Umfragen geben. „Wir werden versuchen, zu erfahren, wie sich Strukturwandel anfühlt“, sagte er am Donnerstag in Saarbrücken. Dazu wolle man reinhören, zuhören und miteinander reden, um nicht mehr im Nebel zu stochern.