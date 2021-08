Verordnung tritt bald in Kraft : Neue Corona-Verordnung macht Saar-Schülern das Leben leichter

Saarbrücken Die neue Corona-Verordnung des Saarlandes wurde auf Grundlage des Bund-Länder-Beschlusses vom 10. August leicht angepasst. Was sich nun bald ändert.

Schülerinnen und Schüler im Saarland sind nach den Sommerferien von der Corona-Nachweispflicht befreit, wenn sie sich regelmäßig an Schulen testen lassen. Das geht aus der neuen Corona-Verordnung des Saarlandes hervor, die auf Grundlage des Bund-Länder-Beschlusses vom 10. August leicht angepasst wurde. In der noch laufenden Ferienzeit bis zum Neustart am 30. August greife die Schüler-Regelung noch nicht, da keine Testungen an Schulen liefen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit.