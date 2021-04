Saarland-Modell: Expertenrat empfiehlt „noch“ Ampel auf Gelb

Saarbrücken Die Corona-Ampel im Saarland-Modell soll vorerst noch weiter auf Gelb bleiben: Das hat der Expertenrat, der die Landesregierung zur Corona-Lage berät, in seinem aktuellen Monitoring-Bericht empfohlen.

Am Tag zuvor hatten die Experten geraten, die Ampel in Kürze auf Rot zu schalten, wenn sich die Infektionslage nicht verbessere. Da die Inzidenz und der R-Wert aber gesunken seien, sollte die Ampel „noch auf Stufe gelb verbleiben“, hieß es in dem Bericht vom späten Donnerstagabend.