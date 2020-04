Kostenlose Nähpakete : Minister sucht ehrenamtliche Näher für Atemschutzmasken

Saarbrücken Im Kampf gegen die Corona-Krise ruft Saarlands Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD) die Bürger dazu auf, Atemschutzmasken für Personal in Gesundheitseinrichtungen zu nähen.

