Lokführerstreik führt zu massiven Einschränkungen : Saar-Pendler müssen heute und morgen viel Geduld haben

Mainz/Saarbrücken Nur wenige Züge fahren. Wer im Saarland unterwegs ist, muss sich auf Chaos einstellen.

Im Bahnverkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland gibt es durch den Streik der Lokführer am Mittwoch massive Einschränkungen. Pendler müssten sich auf lange Wartezeiten einstellen, sagte eine Bahn-Sprecherin in Frankfurt. Der Ersatzfahrplan sei angelaufen, aber der Zugverkehr sei sehr stark beeinträchtigt. Durch den Streik würden aber nirgends Züge auf den Strecken stehen.