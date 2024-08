Regierung Saarland lockert Schuldenbremse für Kommunen

„Die Städte und Gemeinden brauchen Luft zum Atmen“, sagte Jost. „Dass das Land nun jedes Jahr 120 Millionen Euro an Defizit zulässt, mag dem ein oder anderen nicht gefallen“, aber „man kann auch in Schönheit sterben.“ Die Notwendigkeit sei hinreichend belegt, und der Saarlandpakt sehe diese Ausnahme in diesem Fall auch vor.