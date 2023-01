Bildung : Saarland legt eigenes Corona-Aufholprogramm für Kinder auf

Saarbrücken Die Corona-Krise hat bei vielen Schülern Lernrückstände verursacht - und auch unter psychosozialen Folgen leiden viele Kinder und Jugendliche. Weil das Aufholprogramm des Bundes nicht verlängert wird, setzt das Saarland nun ein eigenes um.

Das Saarland startet ein eigenes Corona-Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche. Es schließt nahtlos an das Bund-Länder-Programm an, das Ende Januar ausläuft. „Für uns war wichtig, dass für die Schulen bei der Umsetzung des Programmes keine Veränderungen spürbar sind“, sagte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Dienstag in Saarbrücken.