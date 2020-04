Saarland: Kurzarbeit-Anzeigen und Arbeitslosigkeit gestiegen

Saarbrücken Im Saarland ist die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer in der Corona-Krise deutlich gestiegen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit waren im April 38 000 Menschen erwerbslos, das sind 3600 oder 10,5 Prozent mehr als vier Wochen zuvor.

Der Anstieg bei der Zahl der Kurzarbeit-Anzeigen dauert an. Rund 10 000 Betriebe hätten in dem Bundesland bislang Kurzarbeit angezeigt, teilte die Regionaldirektion in Saarbrücken am Donnerstag mit. In den Anzeigen waren 133 000 Beschäftigte angegeben.