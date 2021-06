Saarland kündigt weitere Lockerungen an

Saarbrücken Angesichts gesunkener Corona-Zahlen wird im Saarland die Maskenpflicht an weiteren Orten aufgehoben. So müssen Gäste im Außenbereich von Gastronomiebetrieben von diesem Freitag an auch abseits ihrer Plätze keine Maske mehr tragen, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag den Beschluss des Ministerrates mit.