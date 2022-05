Steuern : Saarland kann mit höheren Steuereinnahmen rechnen

Saarbrücken Das Saarland kann gemäß der Mai-Schätzung für das laufende Jahr und die nächsten Jahre mit höheren Steuereinnahmen rechnen als bislang erwartet. Die Einnahmen des Landes im Jahr 2022 steigen nach Angaben des Finanzministeriums vom Dienstag gegenüber der letzten Steuerschätzung vom November 2021 um rund 170 Millionen Euro.

„Die Steuerschätzung ist eine Momentaufnahme in einem wirtschaftlich dynamischen Umfeld und einer derzeit hohen Inflation“, teilte Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) mit. Der Krieg in der Ukraine führe zu höheren Energiepreisen und strikteren Resilienzanforderungen und beschleunige so die Energiewende. „Damit erhöhen sich in dieser Legislatur die Kosten der Transformation und für die schrittweise Bewältigung des energetischen Sanierungsstaus.“ Das müsse im Rahmen der aktuellen Haushaltsaufstellung 2023 und der weiteren Finanzplanung berücksichtigt werden.