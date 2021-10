Saarland: Kampf gegen Klimawandel zentrale Herausforderung

Saarbrücken Unter den Hitzejahren 2018 bis 2020 haben nicht zuletzt Wälder und Landwirtschaft im Saarland gelitten. Mit der Herausforderung des Klimawandels beschäftigen sich deshalb Experten und Bürger bei einem Kongress. Ein Experte sieht dringenden Handlungsbedarf.

Beim Klimaschutz ist nach Ansicht des Meteorologen und ARD-Wetterexperten Sven Plöger Handeln statt Reden gefragt. „Es muss uns klar sein: Dieser Planet, dem ist das sowas von egal, ob wir da sind. Der braucht uns nicht. Wir brauchen ihn“, sagte er am Mittwoch zum Auftakt eines Fachkongresses in Saarbrücken. Das Umweltministerium will Herausforderungen und Folgen des Klimawandels mit Blick auf Land-, Forst- und Wasserwirtschaft im Land beleuchten.