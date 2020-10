Saarland in Modellprojekt zum Kinderschutz aufgenommen

Saarbrücken Das Saarland ist in das Modellprojekt „Gute Kinderschutzverfahren“ aufgenommen worden, das den Austausch zwischen Justiz und Kinderschutz verbessern soll. Im Mittelpunkt des Projekts stehe die Erprobung eines digitalen Fortbildungsprogramms, das sich unter anderem an Familienrichter, Anwälte für Familienrecht oder Mitarbeiter von Jugendämtern richte, teilte das saarländische Familienministerium am Donnerstag mit.

