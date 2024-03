Müllentsorgung Saarland: Illegale Müllentsorgung bleibt auf hohem Niveau

Die saarländische Umweltministerin Petra Berg (SPD) ist skeptisch, wie erfolgreich eine Videoüberwachung an Container-Stellplätzen beim Kampf gegen illegale Müllentsorgung sein kann. „Das ist ein Hilfsmittel, aber kein Allheilmittel“, sagte sie am Dienstag in der Landespressekonferenz in Saarbrücken. Sowohl SPD als auch CDU hatten kürzlich im Landtag entsprechende Anträge gestellt. Mit diesen befasst sich jetzt der Umweltausschuss.