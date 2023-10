Schulen Saarland hilft Kommunen: 205 Millionen Euro für Schulen

Es soll das bisher größte Förderprogramm in der Geschichte des Landes werden: Mit mehr als 205 Millionen Euro will das Saarland den Gemeinden, Städten und Landkreisen unter die Arme greifen, damit diese ihre Schulen sanieren und energetisch ertüchtigen können. Dafür soll am 1. Januar 2024 das Programm „Baustein“ für zunächst fünf Jahre starten. Es steht laut Landesregierung für „Bauliche Aufwertung und Umrüstung für Schulen in Technik, Effizienz, Innovation und Nachhaltigkeit“.