Saarland hilft Einzelhändlern bei Digitalisierung

Saarbrücken Das Saarland möchte Einzelhändlern bei der Digitalisierung helfen, um damit ihr Geschäft nach der Pandemie wieder in Schwung zu bringen. Künftig sollen auch kleine Unternehmen bei ihren Digitalvorhaben unterstützt und mit mehr Geld als bislang gefördert werden.

Nach Aussage von Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) wurde dazu das Förderprogramm „DigitalStarter Saarland“, das sich bislang vornehmlich an das produzierende Gewerbe gerichtet habe, erweitert und mit drei Millionen Euro ausgestattet. Ab Freitag können sich die Unternehmen dafür bewerben.

Ausgangspunkt der Überlegung sei es gewesen, mit weiterhin stabilen oder auch sinkenden Inzidenzzahlen die Betriebe zu unterstützen, in eine „wirtschaftliche Aufholjagd“ zu starten, sagte Rehlinger am Dienstag in Saarbrücken - und zwar nicht, indem man überall zum Ehemaligen zurückkehre, sondern indem man auch die Chancen aus der Krise nutze.