Saarland hat seinen ersten Lotto-Millionär 2019

Ein Kugelschreiber liegt auf einem Lottoschein. Foto: Sebastian Kahnert/Archiv.

Saarbrücken Fünf Euro Einsatz, knapp 2,4 Millionen Euro Gewinn: Ein Tipper aus dem Kreis Merzig-Wadern hat bei der Lotto-Ziehung am Samstag den Jackpot geknackt. Wie Saarland-Sporttoto am Montag mitteilte, ist es der erste Spieler aus dem Saarland in diesem Jahr, der durch eine Lotto-Ziehung zum Millionär wurde.

Als einziger Tipper bundesweit habe der Glückspilz mit der Zusatzlotterie Spiel 77 einen Volltreffer gelandet, hieß es.